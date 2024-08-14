حكومة الشمالية تضع خطة لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول

وقال إن هذه الخطة تتماشى مع التغيرات المناخية بالولاية جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لوحدة عبري الإدارية.

وتفقد والي الولاية برفقة لجنة الأمن وعدد من أعضاء حكومته ووفد الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة المتاثرين بالسيول والامطار بمنطقة سركمتو ووقف على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمرافق الخدمية كما دشن والي الشمالية توزيع معينات الإيواء للمتضررين وهي عبارة عن ١٦٠ خيمة مقدمة من منظمة صدقات الخيرية إلى ذلك قدمت الشركة السودانية للموارد المعدنية معينات غذائية للمتضررين.

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