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حكومة الشمالية تضع خطة لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول
أعلن والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله ان حكومة الولاية وضعت خطة لاعادة اعمار المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول بالولاية .
وقال إن هذه الخطة تتماشى مع التغيرات المناخية بالولاية جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لوحدة عبري الإدارية.
وأشار لدى مخاطبته جمعا من المواطنين انه وجه وزارة البنى التحتية بالاستعانة بالخرائط الكنتورية لتحديد مجاري السيول واعادة تخطيط المدن والقرى المتاثرة بالسيول خارج نطاقها.
وتفقد والي الولاية برفقة لجنة الأمن وعدد من أعضاء حكومته ووفد الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة المتاثرين بالسيول والامطار بمنطقة سركمتو ووقف على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمرافق الخدمية كما دشن والي الشمالية توزيع معينات الإيواء للمتضررين وهي عبارة عن ١٦٠ خيمة مقدمة من منظمة صدقات الخيرية إلى ذلك قدمت الشركة السودانية للموارد المعدنية معينات غذائية للمتضررين.
سونا
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