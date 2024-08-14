اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات القانون الدولي والانساني تلتقي الوفد الإعلامي السوداني المصري الزائر

وتطرق اللقاء للتعريف بمنهجية اللجنة وآليات عملها. وكشف النائب العام للوفد حجم الجرائم التي قدمت امام النيابة في مواجهة قوات الدعم السريع المتمردة من نهب وإغتصاب وتعدي على دور العبادة والاعيان المدنية، بمافيها مقار النيابة واقسام الشرطة.

واشار معالي النائب العام إلى استخدام القوات المتمردة للفسفور الابيض المحظور دوليا والتجويع كسلاح ضد المدنيين ونهب وسرقة مخازن العون الانساني وعملت على اطلاق سراح نزلاء السجون. وأفاد أن جملة الدعاوى التي قيدت امام النيابة بلغت 15868 دعوى حتى الآن، كما اجاب النائب العام على كل تساؤلات وإستفسارات الوفد.

سونا