كباشي يلتقي السفير المصري بالسودان

التقى اليوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للقوات المسلحة، بالسفير المصري في السودان، هاني صلاح.

تناول اللقاء الأوضاع الحالية في البلاد وفرص التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى التنسيق في ملف المياه. وقدم عضو مجلس السيادة شرحًا مفصلًا حول موقف الحكومة السودانية بشأن مفاوضات جنيف ومنبر جدة وغيرها من المسارات التي تسعى لتحقيق الاستقرار والأمن والوحدة في السودان. كما نقل تحيات القيادة السودانية للحكومة والشعب المصري.

من جهته، أعرب السفير المصري عن شكره وتقديره للسودان حكومةً وشعبًا، مؤكدًا عزم بلاده على مواصلة دعم الحكومة السودانية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. كما أشار إلى استمرار دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجميع المبادرات التي تهدف إلى وقف الحرب في السودان. وأضاف السفير أن اللقاء شمل مناقشة عدد من المشاريع التي تنفذها مصر في السودان، مثل مشروع الربط الكهربائي وتطوير ميناء وادي حلفا النهري.