جرهام: عدم سقوط الدولة في اليوم الأول للتمردجعل القائمين عليه يلجأون لحيل استعمارية

كشف وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور جرهام عبد القادر ، لدى لقائه الثلاثاء وفد صحفي مشترك يضم اعلاميين سودانيين ومصرين حجم الدمار والتخريب الذي قامت به المليشيا المتمردة الذى طال المرافق والبنية التحتية.

وقال إن ماحدث هو افقار للدولة السودانية وصولا إلى نتائج تقود إلى بناء منظومة اجتماعية جديدة وتشكيل ديمغرافي جديد مرتبط بحركة السكان في الحزام الجغرافي في السافنا الفقيرة بعد الاستيلاء على الأرض لإقامة الاستيطان بتوطين قبائل غرب أفريقيا في السودان.

وقال جرهام إن عدم سقوط الدولة السودانية في اليوم الأول للتمرد جعل القائمين عليه يلجؤون إلى بدائل أخرى في إطار مايعرف بالاستعمار الحميد تتمثل في النهب والتخريب للاقتصاد وذلك بالاعتماد المواطن الذي يتوحش داخل دولته ويقوم بهدمها وقتلها من الداخل. وذكر في هذا الخصوص أن ذهاب الدعم السريع إلى مروي وتطويق المطار كان امرا مخططا له وإعداد مسبق. واوضح ان هذه الخطة اعتمدت على تجفيف المدن وتهجير المواطنين منها وتدمير ما لايمكن نهبه.

واشار الى أن الخطة ارتكزت على نصب فخ للمجتمع الدولي بعد التطويق الإعلامي من قبل المليشيا المصاحب لخطتها للاستيلاء على الدولة بالحديث عن انهيار الدولة مما يمكنها من الصعود إلى المسرح. واعلن ان جملة خسائر القطاع الصناعي بعد تدميره بلغت ٥٠ مليار دولار لاكثر من ١٣ الف مصنع تم تدميرها. واشار الى ان جملة خسائر القطاع الصحي بلغت ١١ مليار دولار ، فيما بلغت جملة ما تم حصره فقط من خسائر القطاع الثقافي ١٤٠ مليون دولار.

وقال ان التدمير طال ٧ متاحف منها متحف التاريخ الطبيعي ومتحف بيت الخليفة في امدرمان ومتحف السلطان تاج الدين بالجنينة ومتحف دارفور في نيالا. وأشار جرهام إلى تدمير وتخريب المليشيا ٤٠ محطة اذاعية اهلية وكافة دور النشر والصحف الأهلية، إلى جانب ٩٥ كلية جامعية وعدد ٣٨ جامعة حكومية تم نهبها وتخريبها. وجدد حرص الحكومة على ترفيع عدد من الاذاعات الولائية إلى مستوى البث القومي. واستعرض الخطوات التي قامت بها الحكومة لاستتباب الأوضاع في البلاد.

وعبر الأستاذ الهندي عز الدين رئيس تحرير صحيفة المجهر السياسي عن سعادة الوفد الصحفي بلقاء وزير الثقافة والإعلام الذي قدم تنويرا ضافيا عن مجمل الأوضاع في البلاد. وقال إن الوفد اطلع خلال اللقاء على صورة كاملة لحجم الدمار والتخريب الذي قامت به المليشيا المتمردة للاقتصاد والبنية التحتية وما تم ارتكابه من فظائع في حق المواطنين. واشار الهندي إلى أهمية إبراز هذه القضايا للإعلام الدولي ليطلع على حقيقة مايجري فب البلاد حتى يعود السودان قويا ومتحدا.

من جانبه قال ممثل الوفد الاعلامي المصري د. أسامة سعيد رئيس تحرير قناة القاهرة الإخبارية إن الوفد الاعلامي تعرف بنفسه على مايجري في السودان في إطار مهمته الصحفية وفي إطار ما يربط الشعبين السوداني والمصري من علاقة محبة وذلك دعما لسلامة ووحدة السودانيين ومؤسساتهم.