سياسية
رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء بوفد مبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم القوات المسلحة برئاسة الأستاذ الصافي محمد فضل الله، وبحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، د. ملاك دفع السيد.
صرح الأستاذ الصافي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول المساهمات الكبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة في دعم معركة الكرامة وتأييد قضايا الشعب السوداني والدفاع عن كرامته.
وأوضح أن اللقاء كان فرصة لإطلاع رئيس مجلس السيادة على أهداف مبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة وخططها لدعم ومساندة القوات المسلحة من خلال تفعيل الأنشطة الخاصة بالمعاقين.
خاصة فيما يلي إسناد جرحى العمليات ومعاقي الحرب في المستشفيات العسكرية وذلك من خلال تقديم خدمات التأهيل والدعم النفسي لهم وإدماجهم في المجتمع مبيناً أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أشاد بالمبادرة في دعمها لمعركة الكرامة.
وأكد أهمية الاشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة مهمة من فئات المجتمع السوداني التي تأثرت بالحرب.
سونا
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