سياسية
مناوي: على قوات الدعم السريع الالتزام بإعلان جدة والإقرار بتنفيذه مع التخلي الكامل عن استهداف المواطنين والمؤسسات المدنية
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأنه على قوات الدعم السريع الالتزام بإعلان جدة والإقرار بتنفيذه مع التخلي الكامل عن استهداف المواطنين والمؤسسات المدنية على رأسها المستشفيات والالتزام الكامل دون شرط السماح بمرور المنظمات وقوافل الإغاثة لإعانة المواطنين.
الجزيرة – السودان
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