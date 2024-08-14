سياسية
منظمة مشاد: نعرب عن قلقنا حيال الأزمة الإنسانية المريعة التي يعيشها السكان في معسكر مكجر للنازحين بولاية وسط دارفور
قالت منظمة مشاد بأنها تعرب عن قلقها حيال الأزمة الإنسانية المريعة التي يعيشها السكان في معسكر مكجر للنازحين بولاية وسط دارفور.
– نحذر من وقوع كارثة إنسانية وخيمة قد تفتك بالمزيد من الأطفال.
– نحث المجتمع الدولي والضمير الإنساني العالمي بالوقوف مع الشعب السوداني وإدانة انتهاكات الدعم السريع على المدنيين.
الجزيرة – السودان
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