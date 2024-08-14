منظمة مشاد: نعرب عن قلقنا حيال الأزمة الإنسانية المريعة التي يعيشها السكان في معسكر مكجر للنازحين بولاية وسط دارفور

قالت منظمة مشاد بأنها تعرب عن قلقها حيال الأزمة الإنسانية المريعة التي يعيشها السكان في معسكر مكجر للنازحين بولاية وسط دارفور.

– نحذر من وقوع كارثة إنسانية وخيمة قد تفتك بالمزيد من الأطفال.