حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: عدم إيفاء الدعم السريع لإعلان جدة دليل واضح على استحالة بناء أي اتفاق مع هذه المليشيات

قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتنصل عن أي التزام إنساني جاد مما يحول مسألة المساعدات الإنسانية إلى كرت سياسي وهو موقف مرفوض تماما.

– عدم إيفاء الدعم السريع لإعلان جدة دليل واضح على استحالة بناء أي اتفاق مع هذه المليشيات

– الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع مسألة السلام في السودان بشيء من عدم الجدية وبكثير من سوء الفهم

– الجهات الدولية لم تلتزم بالتعهدات الإنسانية التي يجب أن تقوم بها والنسبة التي قُدمت من جملة الوعودات مخجلة جدا ولا تتجاوز 16%