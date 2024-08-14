سياسية
حزب الأمة القومي: نناشد البرهان بإرسال وفد رفيع المستوى وبتفويض كامل إلى جنيف
قال حزب الأمة القومي بأننا نناشد القوات المسلحة والقائد العام عبد الفتاح البرهان باتخاذ الموقف الصحيح والاستجابة للدعوة بإرسال وفد رفيع المستوى وبتفويض كامل إلى جنيف.
– الواجب الوطني يقتضي التحلي بالإرادة والشجاعة والمسؤولية لتحقيق السلام وإنهاء أزمة الوطن وشعبه.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة