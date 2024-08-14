حزب الأمة القومي: نناشد البرهان بإرسال وفد رفيع المستوى وبتفويض كامل إلى جنيف

قال حزب الأمة القومي بأننا نناشد القوات المسلحة والقائد العام عبد الفتاح البرهان باتخاذ الموقف الصحيح والاستجابة للدعوة بإرسال وفد رفيع المستوى وبتفويض كامل إلى جنيف.