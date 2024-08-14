بوتين لعباس: ندعم إقامة دولة مستقلة وموقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس، أن موقف روسيا ثابت من القضية الفلسطينية وأنها تدعم إقامة دولة مستقلة بموجب قرارات الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوتين قوله خلال لقائه عباس الذي وصل إلى موسكو الاثنين: “روسيا تتابع بألم وقلق الكارثة الإنسانية في فلسطين وتبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني”.

وأكد عباس خلال اللقاء أنه لن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية أو القدس أو غزة، مطالباً بوقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وعدم تهجيرهم.

وأفاد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل بأنه من المقرر أن يبحث عباس وبوتين سبل دعم الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع المنكوب.

وأشار السفير إلى أن الاجتماع يبحث أيضاً العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها في المجالات كافة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة، وهي التسمية التي تطلقها موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال استقباله الرئيس الفلسطيني: “الجميع يدرك جيداً أن روسيا اليوم، للأسف، يجب أن تدافع عن مصالحها، وتدافع عن شعبها بالسلاح، لكن ما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث في فلسطين، بالتأكيد لا يمر مرور الكرام من جانبنا”.

وأضاف الرئيس الروسي: “قبل كل شيء، بالطبع نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال”، حسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأشار بوتين إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا، وقال في هذا الصدد: “لقد أرسلنا حوالي 700 طن من البضائع من مختلف الأنواع، ونبذل قصارى جهدنا لاستغلال كل فرصة لدعم الشعب الفلسطيني”.

وتوجه عباس إلى موسكو في زيارة متوقعة منذ فترة طويلة تستمر حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

عباس: فلسطين تثمن مكانة روسيا على الساحة الدولية

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أهمية “إلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق قرارات المحاكم الدولية وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”، حسب ما أفادت وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء.

وقال عباس: “سعداء بلقاء الرئيس بوتين مجدداً كصديق للشعب الفلسطيني، من أجل تبادل وجهات النظر والمشورة فيما يتعلق بالأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين، وبحث سبل وقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، ومناقشة سبل تجنب توسيع الحرب في المنطقة”.

وأكد على أهمية “تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين”، كما عبر عن تقديره “للجهود التي تبذلها روسيا في تحقيق المصالحة الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “شعبنا الفلسطيني يثمن المكانة الوازنة لروسيا الصديقة على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن، كما يقدر مواقفها الشجاعة والثابتة والداعمة لحقوق شعبنا في المحافل الدولية، ووقوفها إلى جانب العدل والحق والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال”.

الشرق