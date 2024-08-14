هل يشارك مبابي في السوبر الأوروبي؟ أنشيلوتي يترك الإجابة معلقة

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، تجنب التعليق على احتمال مشاركة اللاعب الجديد كيليان مبابي في التشكيلة الأساسية خلال مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام أتلانتا الإيطالي اليوم الأربعاء.

وصل كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى مدريد الأسبوع الماضي للانضمام إلى تدريبات الفريق بعد انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية بعقد لمدة خمس سنوات في يونيو الماضي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي صفقة أثارت الحديث لسنوات.

في مؤتمر صحفي، صرح أنشيلوتي قائلاً: “انضم مبابي إلى الفريق وهو في حالة جيدة تمامًا مثل بقية اللاعبين الذين انضموا الأسبوع الماضي. لم نتمكن من التدريب كثيرًا، لكننا نعمل بشكل ممتاز. كيليان في حالة جيدة ويتأقلم بسرعة. جميع اللاعبين هنا لديهم فرصة المشاركة في المباراة غدًا”.

وكان أنشيلوتي قد أشار في وقت سابق، بعد إحدى المباريات الودية في الولايات المتحدة، إلى أن اللاعبين الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا هم من يجب أن يشاركوا في كأس السوبر. ورغم ذلك، لم يستبعد مشاركة مبابي في جزء من المباراة.

وعندما سُئل عن إمكانية إسناد مهمة تسديد ركلات الجزاء إلى مبابي، قال المدرب إن هذه المهمة لن تُمنح إلا للاعب يبدأ المباراة. وأضاف أنشيلوتي: “مبابي يسدد ركلات الجزاء ويفعل ذلك بشكل جيد للغاية. (لكن) جود بلينجهام قدم أداء جيداً في بطولة أوروبا، وكان (فيدريكو) فالفيردي رائعاً في كوبا أمريكا. لذا لدينا الكثير من منفذي ركلات الجزاء. يجب أن أختار واحداً منهم لمباراة الغد. من الواضح أنني يجب أن أختار لاعباً سيبدأ المباراة”.

ويمكن أن يصبح ريال مدريد، الفائز بكأس السوبر الأوروبية خمس مرات حتى الآن، الفريق الأكثر فوزاً باللقب إذا ما انتصر على أتلانتا، ليتفوق على برشلونة وميلان الفائزين باللقب خمس مرات أيضاً. كما يمكن أن يصنع ريال مدريد التاريخ هذا الموسم إذا استهله بالفوز، إذ ستكون هناك إمكانية لتحقيق سبعة ألقاب لأول مرة على الإطلاق بفضل بطولة كأس القارات للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أنشيلوتي: “كما هي العادة، نبدأ الموسم بكل الإثارة والرغبة. إنه اللقب الأول في موسم سيكون صعباً للغاية، ولكنه قد يكون ناجحاً للغاية أيضاً. نريد أن نبدأ الموسم بشكل جيد. نحن ندرك الصعوبات، ولكنني أرى الفريق في حالة جيدة، ولديه حافز للعب مباراة رائعة”.

جريدة البيان