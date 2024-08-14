ساديو ماني في طريقه للاتحاد في صفقة مربحة للعميد

يقترب النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر، من التوقيع لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تُعتبر مربحة للنادي.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «المدينة»، فإن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة مع مزايا مالية تصب في مصلحة نادي الاتحاد.

الصفقة تحظى بموافقة المدير الفني الفرنسي لوران بلان لفريق الاتحاد، وكذلك المسؤولين الإداريين في النادي، ومن المتوقع أن تُحسم الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة.

وكان الاتحاد يبحث عن جناح في الجهة اليسرى لتعزيز قدراته الهجومية.

هذه التطورات تأتي بعد تأكد خروج الجناح جواو جوتا والمدافع فيليبي لويز من خطط لوران بلان، ويتم حالياً تسويق جوتا.

على جانب آخر، يعتزم كل من فيصل الغامدي ومروان الصحفي الانتقال للاحتراف الخارجي بناءً على توصية مانشيني، المدير الفني للمنتخب.

واصل فريق الاتحاد تدريباته على ملعب النادي في إطار تحضيراته للموسم الجديد، تحت إشراف الفرنسي لوران بلان المدير الفني الجديد.

وكان بلان وبقية نجوم الفريق قد وصلوا إلى مدينة جدة، بعد انتهاء المعسكر الخارجي، ليخوض الفريق تدريباته اليوم بعناصره مكتملة، وحرص الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد دومينجوس سواريز على حضور تدريب الفريق.ولم يشارك فليبي في تدريبات الاثنين بسب الإصابة.

جريدة المدينة