مناوي يهنئ بعيد الجيش ويؤكد ضرورة إصلاحه بعد الحرب

هنأ رئيس سلطة دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، الشعب السوداني بمناسبة العيد السبعين للجيش. وقال في تغريدة بمنصة إكس اليوم: “بمناسبة عيد الجيش ، أهنئ الشعب السوداني بأحد اعظم إنجازاتهم وهو تأسيس الجيش من دمهم ولحمهم من قبل سبعين عاماً، حين كان كثير من الشعوب في العالم يحلمون وهم عاجزون عن بناء مثل هذه المؤسسة”.

وتابع مناوي: رغم التسييس المشين الذي لحق بهذه المؤسسة بفعل النخب والسياسيين الذين قاموا بتحوير الجيش لمصالح السياسة، كما جيروها بغرض تفضيل العنصر على الآخر، إلا أنها مازالت تبقى هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن نحفظ بها سيادة البلاد وإنقاذ وحدتها المستهدفة، وأشار إلى ضرورة إصلاحه طالما هي مؤسسة ضحّى الشعب السوداني بدماء أبنائه وبناته، وبعد انتهاء هذه الحرب يجب ان تبدأ أولى خطوات الإصلاح، لتنال مؤسسة الجيش قوميتها وتعيد عزتها وتجنب أخطاء الماضي، مشيراً إلى أن المؤسسات المدنية أيضاً تعاني ذات الأمراض، “ولكن لكل مقام مقال”.

صحيفة السوداني