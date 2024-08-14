“سلمان للإغاثة” يوزع 1.300 سلة غذائية في جمهورية السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.300 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المتمة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 7.475 فردا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

جريدة المدينة