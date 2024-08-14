مبابي على رأس التشكيل المتوقع للريال أمام أتالانتا

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا، اليوم الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وتعد هذه المباراة، هي الأولى لكلا الفريقين هذا الموسم، حيث توج الريال بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما فاز أتالانتا بلقب اليوروبا ليج.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الريال الجديد، سيكون على رأس تشكيل الميرنجي في مباراة اليوم، بجانب الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي – أنطونيو روديجر – إيدر ميليتاو – داني كارفاخال.

الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جوس.

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