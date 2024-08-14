قرار من إدارة الجوازات بالإمارات

أفادت مصادر خاصة بموقع السودان الجديد أن إدارة الجوازات بدولة الإمارات قررت إضافة مبلغ مالي قدره 1000 درهم كضمان للتأشيرة المقدمة من إمارة الشارقة (الضمان على فيزا شهر، شهرين، متعددة) شاملة البالغين و الأطفال و الرضّع.

على أن يتم استرجاع المبلغ في حساب الشركة المصدرة للتأشيرة في نفس يوم تعديل الوضع أو السفر تلقائيا بعد خصم مبلغ 30 درهم و استرداد مبلغ 970 درهما بعد الخصم، أما في حال التخلف فيتم مصادرة المبلغ كاملا.

الخيارات المطروحة حال التخلف و مصادرة المبلغ :

1/ تمديد لفترة 30 يوما بعد دفع 1200 درهم رسوم التمديد إضافة إلى مبلغ 254 درهما قيمة غرامة التخلف.

2/ فتح بلاغ التخلف و قيمته 2500 درهم.

السودان الجديد