الشرطة تهنئ الجيش بالعيد الـ 70

تمر علينا اليوم الذكرى ال(70) لسودنة قواتنا السودانية المسلحة الباسلة والتي تجئ تحت شعار (شعب وجيش فداك ياوطن) وبهذه المناسبة يتقدم السيد وزير الداخلية المكلف والسيد مدير عام قوات الشرطة والسيد نائب المدير العام – المفتش العام والسادة أعضاء هيئتى الإدارة والقيادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة على إمتداد الوطن بخالص التهانى والتبريكات للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس وأعضاء هيئة الأركان وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة حماة الوطن سائلين المولى عز وجل أن يعم الأمن والأمان ربوع البلاد والنصر المؤزر والفتح المبين لقواتنا المسلحة الظافرة والقوات المساندة لها فى معركة الكرامة ضد الغزاة والمتمردين حفاظا على وحدة وكيان الدولة السودانية.

المكتب الصحفي للشرطة