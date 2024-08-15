والي كسلا يهني القوات المسلحة بعيدها الـ ٧٠

هنأ والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق القوات المسلحة السودانية وهي تحتفل بعيدها ال٧٠.

وقال الازرق في الكلمة التي القاها بهذه المناسبة ان العيد يجئ والبلاد تشهد اوضاعا استثنائية وتخوض فيها القوات المسلحة حربا ضد اكبر مؤامرة للتمرد تشهدها البلاد سجلت فيها القوات المسلحة ملاحما وطنية وتضحيات جسام من اجل الحفاظ عن وحدة وامن البلاد.

واستعرض الوالي التاريخ الحافل للقوات المسلحة منذ تاسيسها واول قائد لها مبينا ان القوات المسلحة طوال هذه العهود ظلت مكان عز وتقدير وفخر مشهود للعالم اجمع.

واضاف ان حرب الكرامة التي تخوضها القوات المسلحة مع الاجهزة النظامية الاخري والمستنفرين والمقاومة الشعبية والخلص من ابناء الوطن ماهي إلا صدا للهجمة البربرية من المليشيا المتمردة المدعومة دوليا اقليميا.

واستنكر الوالي في ذات الوقت الممارسات والانتهاكات غير الانسانية التي مارستها المليشيا المتمردة ضد المواطنين العزل في قراهم ومساكنهم وارتكابها لافظع الجرائم المحرمة دوليا وانسانيا حيث قامت المليشيا بالقتل والتشريد والسلب والنهب والتعدي على الأعراض علاوة على التدمير الممنهج للبنيات التحتية والمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة.

واكد الوالي قدرة القوات المسلحة على مواجهة التمرد ودحر المليشيا من كافة المناطق التي اعتدت عليها وتحقيق الانتصار الذي بات يلوح في الافق.

وترحم الوالي علي شهداء الوطن من العسكريين المدنيين ومتمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وفك الماسورين.

ونادي الوالي المجتمع السوداني بالوحدة والتمسك وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وسلامة البلاد والالتفاف حول القوات المسلحة ومساندتها في هذا الظرف الاستثنائي.