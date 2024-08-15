وصول أولى طائرات جسر المساعدات الجوي الكويتي للسودان

وصلت الى مطار بورتسودان الدولي اليوم طائرة مساعدات كويتية، تشتمل على خيام ومعدات اصحاح بيئة ومبيدات لدعم متضرري الحرب والسيول والفيضانات بالسودان، وهي الطائرة الأولى المجهزة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لإغاثة ‎السودان، وهي امتداداً للجسر الجوي الكويتي لرفع معاناة الشعب السوداني.

وقال السفير الكويتي لدى السودان الدكتور فهد الظفيري انه انطلاقا من التعليمات السامية لحضرة صاحب السمو امير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الصباح بالوقوف مع الاشقاء في السودان للتخفيف من كارثة الحرب والسيول والفيضانات التي تضرر منها الشعب السوداني الشقيق تقرر ارسال جسر جوي يحمل مساعدات انسانية تتضمن سيارات اسعاف ومواد طبية وخيام وادوية ومواد غدائية ومبيدات للحشرات.

وأوضح ان هذه المساعدات تأتي في إطار حملة شعبية تحت عنوان (فزعة للسودان) التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بالاشتراك مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية.

ولفت السفير الظفيري إلى ان الجسر الجوي الجديد يأتي امتدادا للجسر الجوي الذي انطلق مع بداية الحرب في السودان وشمل 18 طائرة بجانب سفينتين للمساعدات كان اخرها سفينة حملت ادوية منقذة للحياة لمرضى السرطان بكلفة بلغت مليون دولار، كما نفذت الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية العاملة بالسودان عشرات المشروعات الإنسانية للتخفيف عن المتضررين في انحاء السودان المختلفة.

وأعرب عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من الجهات الرسمية والشعبية بدولة الكويت التي اسفرت عن سرعة انجاز هذا الجسر الجوي خاصة وان السودان يشهد معدلات غير مسبوقة من السيول والفيضانات التي خلفت اضرارا بالغة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الملايين من الشعب السوداني الشقيق بسبب الحرب.

وأعرب عن شكره للجهات السودانية التي قامت بتسهيل كافة الإجراءات والترتيبات لانطلاق هذا الجسر الجوي. وتم استلام المساعدات بحضور طاقم السفارة الكويتية ببورتسودان ومسؤولين من الهلال الأحمر السوداني.

وقال فيصل الجار الله ممثل الهلال الأحمر الكويتي ان الطائرة عبارة عن مؤازرة من شعب وحكومة الكويت للاشقاء في السودان بتوجيه من صاحب السمو امير الكويت حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل الاحمد الصباح وتشمل معينات وأدوية طبية، وذلك ضمن جسر جوي جديد من الكويت لمتضرري الحرب والسيول بالبلاد، مشيراً إلى أن هذه أول طائرة عقب حدوث السيول والامطار في السودان وستكون هنالك طائرات أكثر قادمة.