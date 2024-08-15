اللجنة القومية للإستنفار تزور ولاية الخرطوم والوالي يؤكد الإلتزام بلائحة الإستنفار

بدأت اللجنة القومية للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية الاربعاء زيارتها لولاية الخرطوم. عقد رئيس اللجنة اللواء معاش بشير الباهي ووفده المرافق اجتماعًا مع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بحضور رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بولاية الخرطوم الفريق نصرالدين عوض الكريم وأعضاء من اللجنة.

وأشار والي الخرطوم إلى أن الولاية أعادت تشكيل اللجنة العليا للاستنفار وفقًا لموجهات اللائحة الجديدة. وأضاف أن الولاية باشرت جهود الاستنفار منذ الأيام الأولى للحرب، حيث ساعدت المواطنين في حماية الأحياء السكنية، وتمكنت المقاومة من التصدي لمحاولات المليشيا دخول أحياء كرري. وأكد أن اللجنة السابقة حققت إنجازات ملموسة في تدريب المستنفرين ودفعهم إلى الخطوط الأمامية، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من مائة شهيد، بالإضافة إلى جهودها في الإسناد المدني وإعادة الخدمات لمنطقة أم درمان القديمة.

وأوضح أن الولاية بدأت مشاورات لتشكيل لجان الاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية على مستوى المحليات. وذكر الوالي أن ولاية الخرطوم بحاجة إلى دعم اللجنة القومية لتنفيذ برامج وخطط الاستنفار، نظرًا لموقعها في مناطق التماس.