والي غرب كردفان يهني القوات المسلحة بعيدها ال(70)

هنأ والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون احمد محمد القوات المسلحة السودانية بعيدها السبعين وهي تخوض اشرس المعارك الداخلية والخارجية ضد المليشيا المتمردة واعوانها . وحيا هرون القوات المسلحة السودانية وهي تدافع عن الأرض والعرض والمال من قبل مليشيا خرجت من دائرة القانون وهي تستبيح مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين و وتأخذ حقوق الغير دون وجه حق . واكد هرون في تصريح صحفي بمناسبة عيد الجيش ان الدفاع عن الوطن فريضة تمليها ظروف حجم التأمر والاعتداء عليه .