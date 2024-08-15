سياسية
والي غرب كردفان يهني القوات المسلحة بعيدها ال(70)
هنأ والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون احمد محمد القوات المسلحة السودانية بعيدها السبعين وهي تخوض اشرس المعارك الداخلية والخارجية ضد المليشيا المتمردة واعوانها . وحيا هرون القوات المسلحة السودانية وهي تدافع عن الأرض والعرض والمال من قبل مليشيا خرجت من دائرة القانون وهي تستبيح مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين و وتأخذ حقوق الغير دون وجه حق . واكد هرون في تصريح صحفي بمناسبة عيد الجيش ان الدفاع عن الوطن فريضة تمليها ظروف حجم التأمر والاعتداء عليه .
وخص الوالي بالتهنئة القائد الأعلي للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن وهيئة القيادة العليا للقوات المسلحة . وحيا والي غرب كردفان مجاهدات أبطال الفرقة ٢٢ مشاة بابنوسة واللواء ١٨ بمدينة النهود وقادة وجنود الفرقة الخامسة مشاة ( هجانة ) ، وكل الوحدات العسكرية، وقوات الاحتياط، والمستنفرين، والمجاهدين بولاية غرب كردفان وهم يقدمون التضحية والفداء إستجابة لضريبة الوطن . وتمني هرون النصر للجيش السوداني وهو يقدم سفرا خالدا في التضحية وأروع الأمثال في إدارة المعارك والوقوف ضد المتآمرين داخليا وخارجيا ليكون الوطن شامخا وابيا تحت شعار (جيشا واحد شعبا واحد ).
سونا
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