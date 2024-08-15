مساعدات قطرية عاجله لمتضرري السيول والامطار بالشمالية ونهر النيل

استقبل القائم بالأعمال القطري عبد الله بن راشد وممثلو العون الإنساني وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري بمطار بورتسودان الاربعاء، شحنتين من المساعدات بتمويل من صندوق قطر للتنمية لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار بالسودان.

وذلك في اطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لمساعدة الشعب السوداني. فيما يتواصل الجسر الجوي القطري بوصول طائرتين غداً محملتين بشحنات جديدة من المساعدات العاجلة للأسر المتضررة.

وقال مشعل الهاجري، ممثل قطر الخيرية التي تتولى مع الهلال الأحمر القطري تنسيق وتنفيذ المساعدات للأسر المتضررة ميدانياً إن قطر الخيرية وكما عودتكم ظلت سباقة لاغاثة إخواننا في أي كرب يصيبهم حول العالم.

وقال في تصريحات مقتضبة بمطار بورتسودان إن هذه أول طائرتين من الجسر الجوي لاغاثة إخواننا في السودان جراء السيول والأمطار التي أصابت ولايتي الشمالية ونهر النيل. وأضاف: (إن شاء الله سنستمر في الأخذ بيد إخواننا في السودان للخروج من هذه المحنة بإذن الله).

وأعرب الصادق آدم إبراهيم، ممثل مفوض العون الإنساني الإتحادي، عن تقديره لدعم دولة قطر المستمر للأسر المتضررة من الحرب والسيول والأمطار، وقال لدى استقباله أولى شحنات المساعدات القطرية بمطار بورتسودان: (الشكر موصول لشعب وحكومة دولة قطر لهذه الوقفة المميزة حيث ظلوا يقفون مثل هذه المواقف مع أشقائهم في السودان، ونسأل الله أن تسهم ايجاباً في التخفيف عن أهلنا في السودان).

إلى ذلك، كشف طارق محي الدين، مدير مكتب قطر الخيرية في السودان بالإنابة،عن وصول نحو 430 خيمة من صندوق قطر للتنمية سيتم تنفيذها عبر قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، فيما احتوت الشحنات على آلاف المفارش والبطاطين مقدمة من قطر الخيرية.