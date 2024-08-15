مناوي يلتقي الوفد الإعلامي السوداني – المصري

إلتقى حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مني ركو مناوي عصر الاربعاء بمقر إقامته بمدينة بورتسودان الوفد الإعلامي المشترك . و رحب سيادته بزيارة الوفد المصري السوداني الذي يزور البلاد، وذلك بغرض تغطية الاحداث التي تشهدها البلاد مثمنا الدور الاعلامي الكبير الذي تقوم به الصحف المصرية ، السودانية .

من جانب اخر قال الأستاذ الطاهر ساتي في تصريح صحفي إنه التقى اليوم بحاكم إقليم دارفور واستمع الى تقرير مفصل حول الاحداث التي تشهدها البلاد خصوصا الموقف العسكري والامني بإقليم دارفور.

والأحداث التي شهدتها عاصمة إقليم دارفور الفاشر والمعاناة التي يمر بها المواطنين جراء القصف المدفعي الذي يطلقها مليشيا الدعم السريع الإرهابية وهدم المستشفيات والمؤسسات الخدمية ونهب ممتلكات المواطنين و القتل على أساس الهوية الاثنية وتشريد آلاف المواطنين والأطفال في مدن الجنينة وزالنجي ونيالا .