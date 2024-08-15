البرهان يلتقي السفير النرويجي “هناك خطوط حمراء لايمكن تجاوزها”

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء بالسفير النرويجي لدى السودان، أندريه ستيانسن، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.

وفي تصريح صحفي، أوضح وكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين، أن رئيس مجلس السيادة أعرب عن تقديره للسفير النرويجي ودوره في تعزيز وتطوير العلاقات بين النرويج والسودان. كما أشار إلى إسهاماته القيمة ضمن مجموعة الترويكا في دعم السودان، مثنيًا على مواقف النرويج وتواصلها مع جميع الأطراف السودانية.