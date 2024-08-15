سياسية
البرهان يلتقي السفير النرويجي “هناك خطوط حمراء لايمكن تجاوزها”
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء بالسفير النرويجي لدى السودان، أندريه ستيانسن، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.
وفي تصريح صحفي، أوضح وكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين، أن رئيس مجلس السيادة أعرب عن تقديره للسفير النرويجي ودوره في تعزيز وتطوير العلاقات بين النرويج والسودان. كما أشار إلى إسهاماته القيمة ضمن مجموعة الترويكا في دعم السودان، مثنيًا على مواقف النرويج وتواصلها مع جميع الأطراف السودانية.
واوضح السفير حسين ان السفير النرويجي أبدى رغبة بلاده في القيام بدور في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين السودانية والأمريكية فيما يلي إجتماعات جنيف٬ حيث أكد له رئيس المجلس السيادي حرص السودان على الحوار مع الجانب الأمريكي إلا أن هناك خطوط حمراء لايمكن تجاوزها تتعلق بإنفاذ مخرجات منبر جدة وإختيار المراقبين لأي محادثات.
سونا
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