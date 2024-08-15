ريال مدريد يحرز لقب كأس السوبر الأوروبية

أحرز ريال مدريد الإسباني لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بفوزه على أتلانتا الإيطالي 2-صفر في المباراة التي جرت بينهما في الاستاد الوطني في وارسو الأربعاء.

افتتح فيدريكو بالبيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 59 قبل أن يضيف الوافد الجديد كيليان مبابي الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق في أول ظهور رسمي مع فريقه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف.

وحصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر أندية القارة تتويجا باللقب.

رويترز