ريال مدريد بطل السوبر الأوروبي

حقق ريال مدريد الانتصار على أتالانتا الإيطالي بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الأربعاء، بنهائي كأس السوبر الأوروبي، في الملعب الوطني بوارسو ببولندا.

وسجل هدفي ريال مدريد في المباراة فيدي فالفيردي وكيليان مبابي بالدقائق 59 و68.

وبهذا الانتصار يتوج ريال مدريد باللقب السادس له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليصبح الفريق الأكثر تتويجا باللقب.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث مرر فالفيردي كرة عرضية داخل المنطقة تجاه كيليان مبابي، الذي استلم وسدد لكن الكرة اصطدمت بإيزاك هين مدافع أتالانتا في الدقيقة 14.

وأرسل داني كارفاخال كرة عرضية من الطرف الأيمن نحو المنطقة، ووصلت إلى فينيسيوس جونيور الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 16.

وجاءت أولى محاولات الطليان في الدقيقة 24، إذ صوب مارتن دي روون كرة صاروخية داخل المنطقة واصطدمت بالمدافع ميليتاو الذي حاول تشتيتها، لترتطم بالعارضة الأفقية، ليهدر فرصة التقدم ضد الميرنجي.

واستمر ضغط أتالانتا بتسديدة قوية من البرازيلي إيدرسون، مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 26.

وجاءت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 45، إذ تلقى رودريجو تمريرة بينية في عمق منطقة الجزاء، وصوب مباشرة لكن الكرة ارتطمت بالعارضة الأفقية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، تلقى كيليان مبابي كرة على الطرف الأيسر وانطلق وصوب كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس موسو.

وكاد باساليتش أن يفتتح التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 47، بكرة رأسية قوية داخل المنطقة، تألق تيبو كورتوا في التصدي لها وحولها إلى الركنية.

ومرر فالفيردي كرة بكعب القدم لبيلينجهام على حدود منطقة الجزاء، وسدد الإنجليزي كرة صاروخية مرت أعلى العارضة الأفقية بالدقيقة 55.

ونجح لاعبو ريال مدريد في استغلال خطأ من حارس أتالانتا، وانطلق فينيسيوس على الطرف الأيسر ومرر كرة في العمق نحو فالفيردي الذي وضع الكرة في الشباك، محرزا الهدف الأول للميرنجي في الدقيقة 59.

وكاد فينيسيوس أن يضيف الهدف الثاني، إذ انطلق منفردا بالحارس موسو وصوب كرة تصدى لها الحارس ببراعة شديدة ليحولها إلى الركنية في الدقيقة 60.

واستمر الضغط الإسباني، حيث صوب بيلينجهام كرة أرضية زاحفة داخل المنطقة تصدى لها الحارس موسو في الدقيقة 65.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 68، حيث تلقى تمريرة من الإنجليزي جود بيلينجهام داخل منطقة الجزاء، وصوب كرة صاروخية أقصى يسار حارس أتالانتا

موسو.

واستمر ضغط الملكي لزيادة الغلة، ودون أي رد فعل واضح من الجانب الإيطالي، لتنتهي المباراة بفوز الإسبان بثنائية نظيفة.

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