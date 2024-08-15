بلينكن يهاتف البرهان ويؤكد على ضرورة المشاركة في محادثات سويسرا لإنهاء معاناة ملايين السودانيين

أعلنت الخارجية الأمريكية ان وزيرها أنتوني بلينكن، أجرى محادثة مع مع رئيس مجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، فجر اليوم. وأكد بلينكن مجدداً على ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية بسويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وقال بلينكن: “المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات، التي تستضيفها سويسرا والمملكة العربية السعودية، للتوصل إلى الامتثال لإعلان جدة، ووقف الأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية، وإنشاء آلية للمراقبة، وهذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة وهدف هذه المحادثات هو تحقيق التنفيذ الكامل له”.

وشدد بلينكن على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين الذين يعانون.

صحيفة السوداني