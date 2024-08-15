سياسية
الخارجية الأمريكية: بلينكن يحث البرهان على المشاركة في محادثات السلام
أكدت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشار في اتصال مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى ضرورة إنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
وشددت الخارجية الأمريكية، على أن بلينكن أكد في اتصاله مع البرهان على الحاجة للمشاركة في محادثات السلام في سويسرا.
الوطن نيوز
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