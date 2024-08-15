منح دراسية للطلاب السودانيين في مصر

أعلن الدكتور عاصم أحمد حسن المستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة عن فتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية باب المنح الدراسية للطلاب السودانيين والتي تشمل منح الدراسة للمرحلة الجامعية، وللدراسات العليا للعام الجامعي 2024-2025، وذلك في إطار برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين البلدين.

وأشار عاصم في تصريح صحفي أمس إلى أنه قد تم فتح باب التسجيل عبر البوابة الدراسية “EGYAID” على أن يكون التسجيل للمنح عبر منصة “ادرس في مصر” من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg، مشيرا إلى أنها القناة الشرعية الوحيدة للتقدم على الدراسة فى الجامعات المصرية، مؤكداً أن آخر موعد للتقديم على المنح هو 15/9/2024 حسب إعلان الجانب المصري. هذا وقد أعلنت مصر شروط التقديم على المنحة ومن أهمها أن يكون الطالب المتقدم للمنحة الدراسية متفوقاً أكاديميا، ومستوفيا شرط الحد الأدنى للقبول وهو إحرازه للدرجة 70% في الشهادة الثانوية للمرحلة الجامعية، وتقدير جيد لمرحلة الدراسات العليا، مع توافر الحد الأقصى للسن وهو 19 سنة للمرحلة الجامعية و26 سنة لدرجة الماجستير و32 سنة للدكتوراة، مع مطالبة المتقدم بتقديم مقترح بحثي بالنسبة لراغبى الالتحاق بالدراسات العليا، وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم، مع كتابة خطاب شخصي جيد، وتقديم خطابي توصية على الأقل، مع توفير بيانات الموصين من هاتف وبريد إلكتروني للتواصل معهم عند الحاجة، وتقديم سيرة ذاتية تفصيلية، وإجراء مقابلة شخصية عن طريق الزووم أو الهاتف ووفقاً للآلية المتاحة، لمن تم اختيارهم مبدئياً من لجنة التقييم والاختيار.

كما وضعت وزارة التعليم العالي المصرية معايير للمفاضلة بين المتقدمين المرشحين للحصول على المنحة، حيث الأفضلية للحاصلين على أعلى درجات، على أن تكون الأولوية للطالب المتقدم على المنحة فقط دون التقدم على نفقة خاصة، وللأصغر سنا، وللحاصلين على الشهادة الثانوية من داخل دولتهم، أما بالنسبة للدراسات العليا فالأولوية لمن لديه موافقة على الدراسة من جامعة مصرية، أو جامعة أجنبية ذات تصنيف عال.

سونا