​​​​​​​بسبب مبابي.. إنريكي لصحفي: أنت ممل!

دخل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، في صدام مكتوم مع أحد الصحفيين الإسبان بسبب كيليان مبابي نجم ريال مدريد.سأل صحفي إسباني مدرب بي إس جي “هل تابعت الظهور الأول لمبابي بقميص ريال مدريد في السوبر الأوروبي؟ وما مدى تأثير رحيله على أجواء غرفة الملابس؟”

ليرد المدير الفني لسان جيرمان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “يا إلهي، كم هم مملون الإسبان، هل مازلت هنا؟ لدي انطباع أنك تعيش هنا في باريس”.واصل إنريكي موجها كلامه للصحفي الإسباني “هل أعجبك الأولمبياد؟ لم أتخيل أن يطرح علي سؤال عن كيليان مبابي مجددا”.

واستطرد المدير الفني لسان جيرمان “لقد تابعت الأولمبياد وكانت الأجواء رائعة واستثنائية وأعجبني حفل الافتتاح جعلني أزور معالم فرنسا أكثر مما زرتها العام الماضي، وأتمنى أن أتعرف على باريس أكثر هذا العام”.

وقال أيضا “يقولون أن هناك عداء بين فرنسا وإسبانيا، لكنني كنت سعيدا بظهور رافاييل نادال وهو يحمل الشعلة الأولمبية في حفل الافتتاح”.

وأتم إنريكي “كنت أتمنى فوز إسبانيا بميداليات أكثر، ولكن كل من يمثل بلدي في الأولمبياد يبذل جهدا استثنائيا ويستحق التحية على العمل طوال السنوات الأربع الماضية حتى إذا لم يحقق الأهداف المطلوبة”.

كووورة