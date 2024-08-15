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كباشي للوفد الإعلامي السوداني المصري: رفضنا مخاطبة الوزير بلينكن للرئيس البرهان بجنرال البرهان – القوات المسلحة وأركان الدولة ثابتة والفاشر لن تسقط بإذن الله

2024/08/15
كباشي
الفريق أول شمس الدين كباشي
قال نائب القائد العام للجيش عضو مجلس السيادة للوفد الإعلامي السوداني المصري شمس الدين كباشي بأن الجيش ما زال يملك زمام الأمور وسترون متغيرات على الأرض لصالح الدولة والمواطن قريباً.
– رفضنا مخاطبة الوزير بلينكن للرئيس البرهان بجنرال البرهان – القوات المسلحة
– تمسكنا بوفد يمثل الحكومة وليس الجيش.
– المواطن يريد فعل على الأرض وليس كلام وهذا من حقه ونبشره بالقادم
– نرفض توسعة منبر جدة ولا نريد وسطاء جدد غير السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الافريقي كما كان الحال في جدة
– أمريكا تراوغ ونحن نريد اتفاق سلام عادل يحقق مطلوبات الشعب ويضمن تعويضه على الضرر الكبير الذي تعرض له
– الرئيس البرهان أبلغ محمد بن زايد بأن الإمارات تدعم المليشيا عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً وعليهم التوقف عن الدعم ، وبن زايد وعد بالرد على الاتهامات.
– إذا لم تتحقق مطالب الشعب السوداني سنستمر في الحرب
– أمريكا غير حريصة على تنفيذ اتفاق جدة وليس هناك جهة تستطيع أن تملي علينا قرار
– أركان الدولة ثابتة والفاشر لن تسقط بإذن الله.
الجزيرة – السودان

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