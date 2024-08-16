“خلافات كبيرة” في مفاوضات الدوحة بشأن غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، استنادًا إلى مصادر مطلعة على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الخميس، أن الخلافات بين الأطراف لا تزال “كبيرة”.

وذكرت القناة عن “مصدر مصري رفيع المستوى” أن الوفد الأمني المصري يبذل جهودًا مكثفة لتحقيق توافق بين الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار المحادثات في الدوحة.

بدأت جولة جديدة من المحادثات يوم الخميس في الدوحة، بحضور رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري.

ولم يشارك مسؤولو حماس، الذين اتهموا إسرائيل بالمماطلة، في محادثات الخميس. ومع ذلك، قال مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز إن الوسطاء يخططون للتشاور مع فريق التفاوض التابع لحماس في الدوحة بعد الاجتماع.

أفاد مسؤولون دفاعيون يوم الأربعاء أن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس المخابرات دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومنسق ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

ويمثل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك واشنطن في المحادثات التي دعا إليها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما يشارك رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل في محادثات الدوحة.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات في عدم التوصل إلى اتفاق، لكن في الفترة التي سبقت اجتماع الخميس، لم يستبعد أي من الجانبين التوصل إلى اتفاق.

وتتضمن نقاط الخلاف وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والترتيب الزمني لإطلاق سراح الرهائن والقيود المفروضة على الوصول إلى شمال قطاع غزة.

رويترز