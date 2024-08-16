حشيشي يزور سيد احمد غزالي بمستشفى عين النعجة

قام الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي يوم الخميس، بزيارة مجاملة إلى سلفه الأسبق في المنصب سيد أحمد غزالي. الذي يتلقى العلاج بالمستشفى العسكري لعين النعجة في العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وذكر بيان لسوناطراك، بأن غزالي كان ثاني رئيس مدير عام للمجمع خلال الفترة بين 1966 و1979. وقال إنه “أحد أبرز المهندسين الذين ساهموا في بناء المؤسسة العريقة”.

“كما يعتبر من أبرز المؤسسين الأوائل الذين ساهموا في إنجاز العديد من المشاريع الهيكلية. على غرار مصفاة سكيكدة التي أُنشئت سنة 1979، وهي أكبر مصفاة في إفريقيا”، يضيف البيان.

وأكدت سوناطراك أن زيارة حشيشي لغزالي، كانت “عرفانا لشخصه ولجهوده في بناء مجمع سوناطراك”، معربة عن تمنيات إطاراتها وعمالها بالشفاء العاجل له.

الشروق الجزائرية