يحمل كاس في جعبته .. لاعب مغترب يستعدّ لِتغيير جنسيته الرياضية أملا في تمثيل ألوان الجزائر

يستعد اللاعب المغترب محمد فارسي لتغيير جنسيته الرياضية من الكندية إلى الجزائرية، بهدف تمثيل منتخب “محاربي الصحراء” في المستقبل القريب.

من المتوقع أن يحصل فارسي على موافقة “الفيفا” لتمثيل الجزائر قبل نهاية شهر أغسطس الحالي، وفقًا لما ذكرته إذاعة كندا الدولية يوم الخميس.

وُلد فارسي في كندا في ديسمبر 1999، لوالدين جزائريين من ولاية وهران، حيث هاجرا واستقرا في كندا. سبق له تمثيل المنتخب الأولمبي الكندي، مما يتيح له تغيير جنسيته الرياضية واللعب لمنتخب وطني آخر في فئة الكبار.

على صعيد الأندية، يلعب فارسي (24 عامًا) مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بموجب عقد ينتهي في 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي. في العام الحالي، خاض المدافع الأيمن، الذي يلعب أيضًا في مركز خط الوسط، 28 مباراة رسمية مع كولومبوس كرو، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، بما في ذلك تمريرة حاسمة في كأس الرابطة الأمريكية يوم الأربعاء، مما ساهم في تأهل فريقه إلى ربع النهائي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مرتديًا القميص رقم “23”.

وسبق لِفارسي اللّعب في البطولة الوطنية الجزائرية، مع نادي أمل عين مليلة في النّصف الأوّل لِموسم 2019-2020.

ويحمل فارسي في جعبته كأس أمريكا لِعام 2023، بِزيّ نادي كولمبس كرو.

ويأمل محمد فارسي اللّعب مع المنتخب الوطني الجزائري، الذي تنتظره انطلاقا من الـ 5 من سبتمبر المقبل، تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

الشروق الجزائرية