وفاة وزير التربية والتعليم السوداني “محمود سر الختم الحوري” في القاهرة

ينعى السيد السفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي- سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأسرة البعثة، بقلوب حزينة يعتصرها الألم، إلى الأمة السودانية، وفاة السيد البروفيسور/ محمود سر الختم الحوري – وزير التربية والتعليم المكلف، والذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة الموافق ١٦ اغسطس ٢٠٢٤م.

وإن البعثة إذا تنعي الفقيد، فإنها تذكر بأدواره الوطنية وجهوده المخلصة في الدفاع عن قضايا وطنه، وكنموذج يحتذى به في التفاني والتواضع وإنكار الذات والدفاع عن مصالح السودان طيلة فترة خدمته في قطاع التعليم التي امتدت لأكثر من أربعين عاماً.

سيظل الفقيد رمزاً للتفاني والإخلاص، وخيرَ معلمٍ لأجيال من الأساتذة الذين أثروا الحياة المهنية بعطاء ممتد وتفان لا ينقطع.

وإذ يتقدم السيد السفير وطاقم البعثة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وأسرة وزارة التربية والتعليم، سائلين الله العلي القدير أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، وأن يغفر له ويرحمه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته بقدر ما قدم لبلده وللأمة العربية والإسلامية.