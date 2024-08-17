هدف زيركزي المتأخر يمنح يونايتد فوزا صعبا على فولهام بافتتاحية دوري إنكلترا

سجل الوافد الجديد جوشوا زيركزي هدفًا متأخرًا في أول ظهور له مع مانشستر يونايتد، ليقود فريقه لتحقيق فوز صعب بنتيجة 1-0 على فولهام في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة.

وكانت معنويات مشجعي يونايتد مرتفعة قبل المباراة الأولى في الموسم الجديد بعد أن أعلن النادي عن أربع صفقات جديدة، بالإضافة إلى التغييرات في مجلس الإدارة، بحسب رويترز.

ورغم ذلك، عانى يونايتد من صعوبة في اختراق دفاع فولهام خلال الشوط الأول، حيث كان القائد برونو فرنانديز قريبًا من تسجيل الهدف في عدة مناسبات.

ومع تزايد الإحباط بعد نهاية الشوط الأول، بدا أن يونايتد قد يفشل في تحقيق الفوز، لكن البديل زيركزي سجل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليمنح فريقه الانتصار.

وأعرب زيركزي لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية عن سعادته قائلاً: “الفوز هنا في أول مباراة لي على أرضي وإحراز هدف، لا يمكن أن يكون أفضل”.

وأضاف “لقد قيل لي إن (التسجيل في أولد ترافورد) هو أحد أفضل المشاعر في مانشستر يونايتد. أنا ممتن للغاية ومحظوظ لأنني تمكنت من تجربة ذلك في أول مباراة لي. إنه شعور مذهل.

وذكر أن “مانشستر يونايتد نادٍ كبير. يجب أن تسعى دائما إلى الأفضل. وهذا يشمل تقديم 100 بالمئة يوميا، هذه هي الخطة”.

ومع غيابه عن تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، منذ عام 2013، وبعد التعاقد مع لاعبين لحل المشاكل الرئيسية في تشكيلة الفريق، يتوقع مشجعو يونايتد احتلال مركز أفضل من الثامن الذي حققه الفريق بالموسم الماضي.

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