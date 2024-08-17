وكالة الاستخبارات الأمريكية تمنح رئيس جهاز أمن الدولة القطري وساماً رفيعاً

منحت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، سعادة / عبدالله بن محمد الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة في دولة قطر وساما رفيعا تقديرًا لدوره في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والعمل المشترك والاستثنائي بين قطر والولايات المتحدة.

ووفق قناة الجزيرة نقلاً عن موقع “أكسيوس” فقد منح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سعادة / عبدالله بن محمد الخليفي وسام “جورج تينيت” تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون الاستخباراتي بين البلدين خاصة في مكافحة الإرهاب.

الشرق القطرية