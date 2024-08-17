مسيراتها تنتشر دولياً.. طموح إيران يصل سوق الأسلحة العالمية

عملت إيران خلال السنوات الماضية على تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال دعم الجهات الفاعلة من غير الدول، وأذرعها في المنطقة بالأموال والسلاح، إلى الحد الذي جعل من الأسلحة الإيرانية المنتشرة في يد الجماعات والمليشيات المختلفة في عدد من دول المنطقة مصدر قلق على الصعيد الدولي.

وأشارت مجلة The National Interest الأميركية، إلى أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحاول منع الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، في طهران، إلى أنه من الحكمة أن تعي واشنطن جيداً أن القذائف والصواريخ الإيرانية منتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت أن الصاروخ الذي سقط على قرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة كان “إيراني الصنع”، على الرغم من نفي جماعة “حزب الله” اللبنانية، تورطها في الهجوم.

وأضافت أن الطائرة المسيرة التي أطلقتها مليشيات الحوثي اليمنية صوب تل أبيب، إيرانية الصنع أيضاً، لافتة إلى أنها حلقت لمسافة 2600 كيلومتر حتى وصلت إلى هدفها.

وتشكل الأنظمة القادرة على توجيه ضربات بعيدة المدى عنصراً أساسياً في استراتيجية “حلقة النار” التي تتبناها إيران في نزاعها مع إسرائيل، لكن هذه المشكلة ليست الوحيدة التي يتعين على إدارة بايدن معالجتها.

وتستفيد طهران من “البيئة الدولية المتساهلة” مع سجلها الحافل بتوفير الأسلحة للأطراف الفاعلة من غير الدول، لتتحول فيما بعد إلى دولة مصدرة للسلاح في السوق العالمية، وفقاً للمجلة.

الحرب في أوكرانيا

تستطيع طهران إثارة اهتمام دول أخرى لشراء أسلحتها، عبر تسليط الضوء على الدور الذي لعبته الأسلحة الإيرانية منخفضة التكلفة كالطائرات المسيرة، في الحرب الجارية بأوكرانيا.

وتشارك الطائرة المسيرة شاهد-136 والتي تسميها موسكو Geran-2 بفاعلية في الجهد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، وأطلق الجيش الروسي 4600 طائرة من هذا الطراز في أول عامين، فضلاً عن مشاركة الطائرة في الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في 13 أبريل، رداً على هجوم استهدف سفارتها في دمشق.

ولم يقتصر استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية على النزاع الجاري في أوكرانيا والحرب مع إسرائيل فحسب، إذ شوهدت طائرات مسيرة إيرانية في قارتين على الأقل، الأمر الذي يلقي الضوء على مدى تأثير الأسلحة الإيرانية على تشكيل الصراعات الدولية.

وألقت تقارير الضوء على التعاون العسكري بين إيران وفنزويلا منذ عام 2012 لمساعدة كاراكاس في إنتاج طائرات مسيرة محلياً، بالإضافة إلى استخدام الجيش الفنزويلي طائرات مهاجر-2 الإيرانية، والتي تُسميها ANSU-100 إضافة إلى طائرات ANSU-200، وهي نسخة شبيهة لطائرات شاهد-171 الإيرانية.

الطائرات المسيرة الإيرانية

وفي القارة الإفريقية، لعبت الطائرات المسيرة الإيرانية دوراً مهماً في الحرب بين الجيش الإثيوبي، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إذ استعانت القوات الإثيوبية النظامية بطائرات مسيرة إيرانية من طراز مهاجر-6، وهو نفس نوع الطائرة التي يستخدمها الجيش السوداني حالياً ضد قوات الدعم السريع، بحسب المجلة الأميركية.

وذكرت تقارير أن إيران وأرمينيا وقعتا اتفاقية تحصل بموجبها الأخيرة على أسلحة إيرانية بقيمة 500 مليون دولار، وربما تشمل الصفقة تصدير طائرات مسيرة إلى يريفان.

وعلى الرغم من نفي أرمينيا وإيران إبرام مثل هذه الصفقة، إلا أن النفي ربما يكون مدفوعاً باعتبارات محلية، أو محاولة لجذب اهتمام أرمينيا دبلوماسياً، وفقاً للمجلة.

وكشف أحد أعضاء البرلمان الإيراني، في يوليو، عن زيادة كبيرة في الصادرات العسكرية خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن إنتاج الأسلحة نما بمقدار مرتين ونصف، وصاحبه نمو في صادرات الأسلحة خلال الفترة نفسها.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية في وقت سابق، أن إيران تهدف إلى احتلال مكان تركيا في السوق العالمية للطائرات المسيّرة بحلول عام 2028، وتسعى جاهدة للاستحواذ على ربع حصة السوق على الأقل، أي ما يعادل حوالي 6.5 مليار دولار.

ولم تكتف إيران بتصدير طائراتها المسيرة فحسب، بل ساعدت دولاً أخرى مهتمة بإنتاج هذه الطائرات محلياً، وافتتحت طهران مصنعاً لإنتاج طائرات أبابيل-2 المسيرة في طاجيكستان عام 2022، بينما سارعت روسيا لإنشاء مصنع في منطقة ألابوجا الاقتصادية بالقرب من مدينة كازان الروسية، لإنتاج طائرات شاهد-136، كما تسعى إيران، إلى جذب اهتمام الدول نحو أسلحتها من خلال تكثيف تواجدها في المعارض الدفاعية العالمية.

طهران وسوق السلاح الدولية

واستعرضت إيران، خلال العام الجاري، أنظمتها العسكرية خلال معارض الدفاع التي أٌقيمت في ماليزيا، وقطر، والعراق، والسعودية، إضافة إلى مشاركتها في معارض استضافتها روسيا وصربيا، العام الماضي.

ولا تواجه إيران حالياً أي قيود دولية على انخراطها في سوق السلاح الدولية، باستثناء العقوبات الأميركية والأوروبية، لا سيما بعد رفع مجلس الأمن الدولي حظر تصدير الأسلحة والاختبارات الصاروخية الذي كان مفروضاً على طهران بموجب قرار المجلس رقم 2231.

وفي حين أن هذا الحظر لم يمنع إيران من حضور معارض الأسلحة، وإجراء الاختبارات الصاروخية، وتصدير الأسلحة، فإن هذه الإجراءات التي سبق تبنيها في مجلس الأمن خلقت أساساً دولياً للعمل متعدد الأطراف ضد طهران، وتوسيع التحالف الأميركي- الأوروبي لفرض عقوبات ضدها.

واعتبرت The National Interest، أنه يتعين على الولايات المتحدة العمل على التصدي للانتشار العالمي المتزايد للأسلحة الإيرانية، لكن من غير المرجح أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً بهذا الشأن، نظرا إلى أن روسيا، وهي أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تستفيد من الطائرات المسيرة الإيرانية في حربها ضد أوكرانيا.

الشرق