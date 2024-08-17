ليفربول يستهل الدوري بانتصار.. وإنجاز تاريخي لصلاح

سجل ديوجو جوتا ومحمد صلاح هدفين في الشوط الثاني ليمنحا مدرب ليفربول الجديد، أرنه سلوت، أول انتصار له مع الفريق، وذلك بفوز 2-0 على إبسويتش تاون، الذي صعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة الافتتاحية للموسم يوم السبت.

ورغم أن إبسويتش، الذي كان مدعومًا في المدرجات من قبل المساهم الجديد ومالك الحصة الأقلية في النادي، المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران، أظهر منافسة قوية في الشوط الأول، إلا أنه لم يتمكن من استغلال الفرص المتاحة لتسجيل أي أهداف.

وتحسن أداء ليفربول بشكل ملحوظ بعد الاستراحة، حيث افتتح جوتا التسجيل في الدقيقة 60 بعد تمريرة من صلاح، ثم أضاف المهاجم المصري هدفًا رائعًا بعد خمس دقائق، مما أجهض آمال إبسويتش في العودة.

ورغم حصول ليفربول على عدة فرص لزيادة الغلة، إلا أن الهدفين كانا كافيين ليمر الفريق ومدربه سلوت بنجاح من اختبار صعب في بداية الموسم.

وفي تصريح لشبكة (تي.إن.تي سبورتس) البريطانية، قال صلاح: “آمل أن أستمر على هذا النحو طوال الموسم. أحاول دائمًا…”

مساعدة الفريق طوال الوقت، وأشعر دائما بالسعادة لتسجيل الأهداف أو صناعتها.

“الأمر مختلف تماما بالنسبة لنا جميعا (اللعب تحت قيادة سلوت) نحتاج إلى التكيف. نحتاج فقط إلى معرفة طريقة لعبه والاستمتاع بكرة القدم.

“لا نحتاج لوضع المزيد من الضغوط عليه، نحتاج فقط إلى لعب كرة القدم والاستمتاع بالمباريات”.

وصدم يورجن كلوب العالم في يناير كانون الثاني الماضي عندما أعلن أنه سيرحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وودع الألماني جماهير ملعب أنفيلد بطريقة عاطفية في الجولة الأخيرة من الموسم.

الرجل الذي لديه مهمة هائلة في خلافة كلوب، الفائز بدوري أبطال أوروبا والذي أنهى انتظار ليفربول لمدة 30 عاما لتحقيق لقب الدوري الإنكليزي خلال فترته مع الفريق، هو سلوت مدرب فينوورد السابق.

وكانت العملية الانتقالية هادئة حتى الآن، ولم يوقع ليفربول مع أي لاعب جديد حتى الآن خلال فترة الانتقالات بينما كان منافسوه ينفقون ببذخ، وهو ما تسبب في قلق بعض المشجعين قبل بداية الموسم.

وجاء أداء الفريق في الشوط الأول على ملعب بورتمان رود، إذ لم يتمكن الضيوف من التسديد ولو مرة واحدة على المرمى، ليزيد من قلق الجماهير.

ومع ذلك، بدأ فريق المدرب سلوت في التحرك بعد نهاية الاستراحة، وشق طريقه إلى مرمى أصحاب الأرض بهدفين رائعين، جاء الأول عندما حصل صلاح على تمريرة متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد ليمرر المهاجم المصري بدوره إلى جوتا الذي وضع الكرة مباشرة في الشباك.

ومع محاولة إبسويتش لتنظيم صفوفه، نجح صلاح في مباراته رقم 350 مع ليفربول في جميع المسابقات، في تسجيل هدف رائع بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي ليضمن فوز فريقه.

وحقق صلاح (32 عاما) إنجازا تاريخيا في البريميرليغ حيث أصبح أكثر لاعب يسجل في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ويبدو أنه سيلعب دورا رئيسيا في محاولة ليفربول للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى، فاز أرسنال 2-صفر على ولفرهامبتون في مستهل مشوارهما.

وافتتح كاي هافرتس التسجيل في الدقيقة 25 بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 74 عندما أطلق تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة إلى داخل المرمى.

رويترز