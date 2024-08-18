ريمونتادا قاسية تتوج الهلال بطلا للسوبر السعودي على حساب النصر

حول فريق الهلال تأخره بهدف إلى الفوز 4-1 على نظيره النصر في نهائي كأس السوبر السعودي مساء السبت.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، كاد الشوط الأول ينتهي سلبيا، بعد أداء أقل من المتوسط من الفريقين، لولا هدف رونالدو الذي رجح كفة النصر.

وفي الشوط الثاني انقلب الحال تماما لمصلحة الزعيم وتوالت الأهداف في غضون 17 دقيقة فقط، لينهار العالمي تماما أمام هجوم منافسه.بهذا الانتصار حافظ الهلال على أول ألقاب الثلاثية المحلية التي حققها الموسم الماضي.

واحتفظ الزعيم بكأس السوبر الذي كان قد حققه الموسم الماضي على حساب الاتحاد.

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