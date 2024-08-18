رياضية
آرسنال يبدأ موسمه بصيد الذئاب في البريميرليج
بدأ آرسنال موسمه بأفضل شكل ممكن، محققًا فوزًا على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في ملعبه، وذلك في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
سجل هدفي آرسنال كاي هافيرتز وبوكايو ساكا في الدقيقتين 25 و74، ليتصدر الفريق ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.
فرض آرسنال سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، لكن الهجمات الخطيرة على مرمى الضيوف تأخرت في الظهور. كما تألق حارس مرمى آرسنال، رايا، في الحفاظ على نظافة شباكه بتصدي رائع لتسديدة على الطائر من كونيا، مما ضمن فوز آرسنال حتى صافرة النهاية.
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