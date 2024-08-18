الأهلي يختتم الدوري بالخسارة من مودرن سبورت

قلب مودرن سبورت الطاولة على الأهلي بفوز مثير بنتيجة 2-1 بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة للدوري المصري.

تقدم الأهلي بهدف سجله عمر كمال في الدقيقة 53 وسجل لصالح مودرن سبورت المغربي عبد الكبير الوادي والكاميروني رونالد آيبا في الدقيقتين 83 و89.

وحقق مودرن سبورت أول فوز في تاريخه على الأهلي ، ورفع رصيده بقيادة مدربه طلعت يوسف إلى 54 نقطة محتلاً المركز الرابع. وتوقف رصيد الأهلي عند 85 نقطة في ختام مشواره بالدوري بعدما توج باللقب ، وقاد الفريق المدرب المؤقت سامي قمصان.

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