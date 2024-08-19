عقوبة تنتظر رونالدو بعد واقعة السوبر السعودي

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، عقوبة بعد خسارة فريقه لقب بطولة كأس السوبر السعودي.

وغاب رونالدو، عن استلام الميدالية الفضية، بعد الخسارة أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي (4-1)، مساء السبت. ورفض رونالدو الصعود إلى منصة التتويج مع زملائه، وأشارت قناة “ssc” الناقل الرسمي للبطولة إلى مغادرة “الدون” أرضية الملعب، فور انتهاء اللقاء.

وبحسب لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه من المقرر أن يواجه رونالدو عقوبة مالية بعد رفضه الصعود لمنصة التتويج واستلام الميدالية الفضية.ووفقا لائحة الانضباط فإن المادة 69 تنص على أن كل من يمتنع عن استلام الجوائز دون عذر مقبول يعاقب بالحرمان من الجوائز المخصصة (مالية وعينية)، وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال.

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