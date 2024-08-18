الشرطة المصرية تبحث لغز سقوط سيدة سودانية من الطابق الرابع في القاهرة

تعرّضت امرأة سودانية لإصابات بعد سقوطها من الطابق الرابع في محافظة القاهرة يوم الجمعة.

استلم مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغًا عن سقوط امرأة سودانية من ارتفاع في منطقة 70.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث ووجدوا سيدة سودانية مصابة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع أمام السوبر ماركت.

تم إحضارها إلى مستشفى بدر لتلقي العلاج تمهيدًا لاستجوابها والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا.