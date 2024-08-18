المريخ السوداني يفرض التعادل على النصر الليبي

انتهت مباراة النصر الليبي وضيفه المريخ السوداني بالتعادل السلبي، السبت، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.وحاول النصر، في أول ظهور له بقيادة المدير الفني المصري طارق العشري، الضغط مبكرا على المريخ.

لكن الفريق السوداني نجح في التصدي لهجمات النصر، الذي لم يخلق الخطورة الكافية لهز الشباك.مع بداية الشوط الثاني، تحسن مردود الفريقين نسبيا على المستوى الهجومي، خاصة النصر، بينما اعتمد المريخ على المرتدات، التي شكلت إزعاجا للفريق الليبي.

واستمرت محاولات النصر دون جدوى، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا التعادل السلبي.

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