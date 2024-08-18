مانشستر سيتي يطلق حملة الدفاع عن لقبه بتخطي تشيلسي

استهل مانشستر سيتي مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مهم على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن الجولة الافتتاحية.

سجل هدفي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 18، وماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 86. ورغم غياب لاعب الوسط المصاب رودري، بالإضافة إلى وجود ثلاثي المنتخب الإنجليزي كايل ووكر، وجون ستونز، وفيل فودين على مقاعد البدلاء، إلا أن مانشستر سيتي نجح في تحقيق الفوز الثمين.

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