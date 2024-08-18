الهلال السوداني يهزم أهلي بنغازي في عقر داره بدوري الأبطال

تعرض الأهلي بنغازي لخسارة غير متوقعة أمام ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب شهداء بنينا، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الفوز للهلال اللاعب البوروندي جان كلود في الدقيقة 70، مستغلاً خطأ دفاعياً فادحاً من دفاع الأهلي. وتألق حارس الهلال صهيب بن سليمان، حيث حال دون تسجيل الأهلي لأكثر من هدف، مما يصعب مهمة الفريق الليبي في مباراة الإياب.

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