روسيا تمنح الأجانب إقامة على أراضيها وتعفيهم من شرط اللغة

قالت وكالة “تاس” الروسية إن “الرئيس فلاديمير بوتين أصدر مرسوما يمنح الأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها الأخلاقية والروحية التقليدية الإقامة على أراضي روسيا، ويعفيهم من فحوص اللغة الروسية”.

وبموجب المرسوم، سيتاح للأجانب “اللاجئين إلى روسيا هربا من سياسات دولهم المنافية للقيم التقليدية للشعوب، الحصول على الإقامة المؤقتة، كما ستمنحهم الخارجية الروسية تأشيرات دخول مدتها ثلاثة أشهر” بحسب “تاس”.

الشرق للأخبار