مصر تؤكد رفضها بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا

جددت مصر تمسكها بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور فلاديلفيا ومعبر رفح الفلسطيني.

ونفى مصدر رفيع المستوى في تصريح لـ”القاهرة الإخبارية”، مزاعم وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

صحيفة البيان