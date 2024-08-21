عبدالفتاح السيسي : توسع نطاق الصراع إقليميا.. يصعب تصور تبعاته

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن “الوقت حان لإنهاء الحرب الجارية في غزة والاحتكام لصوت العقل، وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية”.

وأضاف السيسي، وفق بيان للرئاسة المصرية، أن وقف إطلاق النار في غزة “يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة”، محذرا من “خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته”.

ووصل وزير الخارجية الأميركي، الثلاثاء، إلى مصر قادما من إسرائيل، حيث التقى بالرئيس المصري في مدينة العلمين الجديدة، وبحثا جهود وقف إطلاق النار في غزة، وفق البيان، الذي أشار إلى أن الاجتماع شهد “التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

وحسب البيان، فقد شهد الاجتماع “استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأميركية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة”.وتأتي زيارة بلينكن في إطار جولة بالشرق الأوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إذ بدأ جولته من إسرائيل حيث اجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين، لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار.

وتوقفت محادثات استضافتها قطر الأسبوع الماضي بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن دون تحقيق انفراجة، لكن من المتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع في القاهرة بناء على مقترح أميركي لسد الفجوات بين حماس وإسرائيل.

جريدة المدينة